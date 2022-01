Às 4 horas da manhã, Luana comemora que Scooby foi salvo do paredão

Piovani comemora que Scooby foi salvo. A atriz que mora em Portugal disse que tomou um susto com a notícia.

Atriz disse que acordou às 4 hora da manhã com a notícia sobre a noite de paredão.

Para quem disse que não comentaria nada sobre esta edição do Big Brother Brasil, em que seu ex-marido, Pedro Scooby é um dos participantes do reality show, Luana Piovani tá bem empenhada na causa!

A atriz fez um vídeo comemorando que Douglas Silva salvou Pedro Scooby do paredão nesta última noite de domingo. Ela ainda ressaltou: “Isso não é notícia pra me fazer acordar as 4 horas da manhã, oh inferno, que susto!”

Luana ainda se comparou com o vilão do desenhos dos Thundercats, Mun-rá, pois, disse que sua forma estava decadente e que ainda tinha que ficar gata.

Foto: O Globo

Pedro Scooby estava cotado para o paredão pois, recebeu votos de integrantes da equipe Pipoca. Mas foi salvo pelo líder, Douglas Silva!

Foto: Reprodução

Quanto à Piovani, a gente quer mais é que ela comente, comemore e claro, faça suas críticas! Afinal crítica de virginiano vem em arquivos e gráficos do pacote office! A gente adora! Não economize Piovani!