Paulo Vieira alfineta padrão Globo com Gkay: “A Globo transmitiu a ‘Farofa da Gkay’”

Humorista não deixou de zombar da festa de aniversário da influenciadora que foi transmitida pelo Multishow esse ano

Eita! Se tem uma coisa que minhas fofoqueiras repararam esse ano, foram as alfinetadas dos humoristas presentes no ‘Melhores do Ano’ da Globo. Paulo Vieira não deixou de falar do quanto se sentia importante em estar em uma das emissoras mais importantes da TV brasileira e contrapôs com o fato da emissora ter transmitido os shows da ‘Farofa da Gkay’.

“A gente tem que fazer uma coisa de alto nível, elegante, e aí eu vi que a Globo transmitiu a ‘Farofa da Gkay’. Então eu acho que eu sou a última pessoa que se preocupa com o padrão Globo de qualidade”, ironizou.

Claro que a história não ficou só aí, porque Gkay ficou muito magoada com a alfinetada e foi desabafar nas redes sociais, principalmente no Twitter, dizendo estar exausta.