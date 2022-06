Maior nome da TV Globo: Paulo Vieira lança livro

‘O Dia que a Árvore do meu Quintal Falou Comigo’ é o primeiro livro do humorista

“Vou postar daqui a pouco a capa em primeira mão para vocês e eu queria que vocês me ajudassem nesse RT maroto, inclusive vou ter um monte de livros para doar, vou doar alguns livros para gente que não pode comprar. Então quando eu postar a capa me ajudem com RT, conto com vocês”, disse Paulo Vieira

“Hoje é um dia muito importante para mim, é o dia que começa a pré-venda do meu livro ‘O Dia que A Árvore do meu Quintal Falou Comigo’”, comemorou o humorista nos stories do Instagram.

A obra trata sobre o olhar de uma criança diante a vida de uma árvore, acompanhando seu despertar. A curiosidade tem ponto-chave no livro e marcam uma presença forte na personalidade da criança.

