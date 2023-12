Paulo Gustavo estará no elenco de “Minha Vida em Marte 2”

Morto há 2 anos e meio, a diretora do filme confirmou a participação do ator na continuação da comédia do cinema nacional.

Gente, eu não sei vocês, mas até hoje, eu consigo acreditar que o ator e humorista Paulo Gustavo não está mais entre nós. Mas como eu sempre digo esse g~enio da comédia merece todas as homenagens do mundo e para todo o sempre. E uma excelente notícia que eu trago para vocês é que Paulo Gustavo (1978-2021) vai aparecer em um novo filme de comédia nacional. Sim, meus amores, ele fará parte do elenco de Minha Vida em Marte 2, continuação do sucesso de bilheteria de 2018 –que levou mais de 5 milhões de pessoas ao cinema e faturou R$ 80 milhões.

Essa informação foi divulgada pela cineasta Susana Garcia, diretora do primeiro filme, uma das melhores amigas do humorista e irmã da atriz Monica Martelli, em uma entrevista ao CinePop. “Vai ter Paulo Gustavo, de uma forma. A gente tem muita coisa dele arquivo], as memórias, as lembranças da Fernanda [Mônica Martelli]. Tem várias cenas que não colocamos no primeiro filme, cenas inéditas, que a gente vai colocar [na continuação]. São flashbacks”, explicou.

Para quem não se lembra do enredo do filme, o comediante deu vida a Aníbal, melhor amigo e confidente da protagonista. Fernanda enfrenta uma crise no casamento e conta com o parceiro para superar os momentos ruins. Os dois atores chegaram a rodar cenas do longa em Nova York, nos Estados Unidos.

Com previsão de estrear em 2024, Minha Vida em Marte 2 fecha a trilogia iniciada em Os Homens São de Marte… E É para lá que Eu Vou (2014), que teve 1,7 milhão de espectadores e inspirou uma série de TV, exibida pelo GNT e que não contou com Paulo Gustavo no elenco.

Em fevereiro deste ano, Monica Martelli havia dito à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que achava que o filme nunca mais sairia da gaveta, pois tinha ficado muito abalada com a morte do amigo. E como a atriz já tinha escrito o roteiro em parceria com Paulo Gustavo –o que dificultava ainda mais a produção do longa.

“Depois que o Paulo Gustavo se foi, eu tive certeza de que nunca mais ia fazer o filme. Mas teve um dia que, chegando em casa, pensei: ‘Tenho uma missão na vida, eu sempre escrever aquilo porque eu passo. sofrendo a dor desse luto’. Aí comecei a fazer roteiro”, contou Mônica.

“Na pandemia, eu e Paulo tínhamos feito todo o roteiro. A história se passava em Nova York. Por isso que eu engavetei. Não tinha condição de fazer. Minha vida se divide entre antes e depois do Paulo. Nunca mais ri igual. Ele me empoderava e confiava muito em mim. A gente trocava muito, tinha vários planos juntos”, contou a atriz e roteirista.