“Não é verdade que tudo passa”, escreve mãe de Paulo Gustavo em publicação

Ontem (03) completou um ano desde a morte do ator

Todos nós sentimos, mas com certeza para Dea Lucia a perda de um filho veio como um choque em sua vida. Ontem o ator, Paulo Gustavo, completou um ano desde a sua morte em 2021 e Dona Dea fez publicação sincera sobre a perda.

“Não é verdade que tudo passa… Tem coisas que ficam dentro de nós para sempre”, escreveu a mãe de Paulo. Dea ainda completou a publicação com a legenda: “Muita saudade de você meu filho”.

A publicação já passa dos 25 mil likes, até o momento que essa nota foi escrita, e tem comentários de diversos amigos do ator, como Ingrid Guimarães, Joaquim Lopes e Regina Casé.

“Amiga querida, conte comigo para encontrar oásis de alegria no meio desse deserto de saudade…”, escreveu a apresentadora Regina Casé.

Para quem quiser relembrar os trabalhos do ator em vida, o Multishow preparou um dia todo especial com os trabalhos de Paulo Gustavo para o dia de hoje (04). A programação deu início às 7h da manhã, com pílulas especiais com a família e com amigos de Paulo Gustavo, contando histórias inéditas e divertidas de momentos com pessoais com o ator.

Paulo deixou muita saudade espalhada entre nós e ainda sentimos sua perda até os dias de hoje. Esteja onde estiver, fique em paz!