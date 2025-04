Paulo Betti detona Regina Duarte e diz sentir “enjoo” ao falar com colegas bolsonaristas

Segura esse babado fortíssimo, Brasil! Aos 72 anos, Paulo Betti resolveu abrir o coração e o verbo numa entrevista afiadíssima à Veja — e o alvo da vez foi ninguém menos que Regina Duarte, sua colega de cena e de geração, mas hoje em total rota de colisão ideológica com o veterano.

O ator não economizou nas críticas, viu? Ele revelou que até tentou dialogar com colegas que votaram em Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições… mas acabou jogando a toalha. O motivo? “Um certo enjoo”, disparou sem medo de polêmica!

“Sei de todos os meus colegas que votaram no Bolsonaro. Inclusive durante muito tempo consegui dialogar com eles, conversar, mas tem uma hora que dá um certo enjoo. Gente, não é possível que a Regina (Duarte) não sabia da tortura que a Bete Mendes, por exemplo, sofreu.”

E a coisa não para por aí! Betti relembrou os tempos sombrios da ditadura, citando a atriz e militante Bete Mendes, que foi torturada pelo temido coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Segundo ele, Regina, que viveu a mesma época e o mesmo meio artístico, não poderia alegar ignorância.

“Uma colega nossa, da mesma idade que a Regina, Bete Mendes foi secretária de cultura em São Paulo, deputada federal diversas vezes. Bete é uma grande figura do meio artístico. Atriz que foi torturada pelo (coronel Carlos Alberto Brilhante) Ustra, pessoalmente pelo Ustra.”

Apesar de afirmar que respeita a liberdade de expressão dos colegas, Betti não deixou barato e alfinetou pesado, questionando se a ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro sofre de “desvio”!

“Sabendo de tudo isso, não consigo admitir… Mas a pessoa tem o direito. Ela tem o direito de expressar e dizer o que ela acha das coisas, e de ter lá três milhões de seguidores que ouvem o ponto de vista dela.”

“E ela acusando de que não há democracia? Tem um desvio aí que não entendo se é psicológico ou de caráter mesmo. Não é possível. Agora, óbvio que todo mundo tem o direito de ser de direita ou de esquerda. Cada um adota a ideologia em que acredita. Acredito genericamente nos conceitos da esquerda.”

E quando o papo chegou na Lei Rouanet, que tem sido demonizada por bolsonaristas, Betti ficou incrédulo!

“Como a Regina não acredita em Lei Rouanet? Deve acreditar. A gente está com a Lei Rouanet há quantos anos? Quase uns quarenta anos, lá do governo Collor. Ela precisa ser aprimorada, como todas as leis, mas facilita. Hoje existe uma distribuição maior.”

O clima entre antigos colegas está mais azedo que vinagre, e a entrevista de Betti foi um verdadeiro desabafo recheado de indiretas — ou melhor, diretas mesmo! Será que vem resposta por aí? Fiquem ligados porque esse barraco cultural ainda promete render novos capítulos!