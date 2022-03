Brincadeiras bobas e gostosas: Paulo André se diverte na cama com Jessi, Lina e Natália

Eu tenho certeza que após a saída de Jade Picon, as Comadres vão querer mais brincadeiras com PA

Nem só de discórdia está se vivendo a casa do ‘BBB22’, viu? Também tem momentos divertidos com “brincadeiras boas e gostosas”, como diz Lina. Após o ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (7), Paulo André entrou no Quarto Grunge e pulou em cima de Natália, Lina e Jessilane, que estavam deitadas na mesma cama, para deleite das girls.

Paulo André se diverte na cama com meninas (Foto: Reprodução)

Natália gritava: “Ai que deliciaaaaa” para o atleta e Lina se aproveitava para abraçar muuuuuuuito o rapaz — faria o mesmo! Pedro Scooby, que também estava no quarto, brincou: “Natália e Lina, confessionário!”, dando a entender que elas estavam “abusando” de PA.

Depois Jessilane se defendeu: “Foram as duas mesmo, porque eu não pude fazer nada, porque minhas mãos ficaram presas debaixo do edredom” e PA brincou: “Só por causa disso né?” e ela concordou. Em seguida se deram ‘boa noite’ e o rapaz saiu do quarto com Scooby em direção ao ‘Quarto do Líder’. Ai como queria ser as Comadres…