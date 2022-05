Que Mel Maia que nada! Paulo André corre e encontra Jade Picon em São Paulo! Teve remember…

O “casal” estava junto com Laís e Gustavo em uma balada em São Paulo!

E hoje, (12), é um dia lindo para quem shippa Jade Picon e Paulo André! Faltando um mês para o Dia dos Namorados, o “casal” se reencontrou em uma balada em São Paulo e curtiram a noite com Laís e Gustavo.

O reencontro foi no Galleria Bar e quem postou a foto de milhões do quarteto foi Laís Caldas. A Doutora postou a foto dos quatro em seu Instagram, no qual Gustavo faz biquinho para PA e ela para Jade, e escreveu: “Perdi Paulo André ou ganhei Jade Picon? Amooo! -10% Gustavo Marsengo”, brincando com a porcentagem que Gustavo perde na heterossexualidade quando encontra PA.

E segundo o perfil do Instagram, Lets Gossip, o casal deu beijinhos na balada, mas só viu quem estava no camarote deles. Afinal de contas, no momento da troca de afeto, havia — PASME! — três seguranças tapando toda a visão no camarote deles. Gente, pra quê? Pelo amor né? Que preguiça!

A web comemorou o reencontro do casal e há quem aposte que o anúncio do namoro será no Dia dos Namorados com uma publi. Mas calma leitor(a), nada de marketing viu? Nada de caso pensado para ser um casal que fatura milhões na data e termina meses depois. Você quem é maldoso(a)!

A foto oficial de jadre só vem com a campanha milionária de dia dos namorados… confia gente!!! — CACA (@Caca_Marketeira) May 12, 2022

Jade repostou fc jadré , tirou foto com PA e lagusta como se eles fossem namorados também e repostou a foto nos stories.Sem contar o nariz branco, a boca borrada e o óculos igual né? Se piscar perde o detalhe nuvenzinhas