Calma, Jadrés! Equipe de Paulo André desmente affair — que não é Jade Picon — do atleta

Ih ó: a equipe do rapaz ODIOU a história de que ele poderia estar com um novo affair

E não é que a fama chegou mesmo para Paulo André? Porque quando inventam affair é porque a pessoa está famosa real! E foi isso que aconteceu com o atleta nesta sexta-feira, (6), e a equipe tratou logo de desmentir, viu?

É que na quinta-feira, (5), ele passou o dia todo acompanhado de uma loira, no caso Gabi Busnello, junto com sua equipe para fazer fotos e tal — além de um jantar no Paris 6 — restaurante CHIQUÉRRIMO. E aí pronto né? Já começaram a dizer que a moça poderia estar de trelelê com o atleta.

Sua principal administradora, Gabi Marketeira, como é conhecida, já desmentiu a história em seu Twitter pessoal. “Nem gosto de dar palco pra essas coisas, mas essa é a Gabi! Trabalha com a gente na agência e estava com a equipe ontem trabalhando. E no Paris6 tinham 3 pessoas da agência, porque o contato com o Paris6 foi inicialmente feito por nós. Explicado? Next!”, postou bem brava a moçoila.

Loooonge de mim falar algo, sabe? Mas o rapaz é solteiro e tem mais que ficar com quem quiser! Quando ele ainda estava na casa, Jade Picon desmereceu o rapaz e disse que não queria nada sério com ele. Mas não é bem o que parece desde que o moço se tornou queridinho do Brasil né? Aliás, ele tem que tomar cuidado para a equipe não embarcar em querer só agradar Jadrés viu?

Deixem-no viver e ficar com quem quiser, gente! Assim como a Picon também merece surfar com o M… Mundo a fora, leitor(a), mundo a fora!