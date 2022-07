Culpa da edição? Paulo André conta que quem vê sua relação com Jade do BBB, se apaixona

Atleta contou em entrevista ao ‘Pod Delas’ que “foi uma parada muito maneira”

Acordei nesta manhã de terça animada para ver a entrevista de Paulo André no ‘Pod Delas’. O atleta não deixou de comentar sua relação com Jade Picon dentro do BBB, dizendo que quem vê os dois nos edits da Globo se apaixona.

“O bagulho foi intenso. Sinistro real. Você vê os edits assim, os vídeos, qualquer um que vê aqueles vídeos fica apaixonado. Uma parada muito maneira, eu não tinha, acho que nem ela, essa percepção de como foi maneiro lá dentro”, disse o muso.

O casal foi um dos mais assediados pelo público enquanto estavam dentro do reality da Globo, mas logo após a saída de Jade, em um embate histórico entre Arthur Aguiar e a influenciadora, percebemos que a história ficou só na amizade.