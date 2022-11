Paulo André, em-BBB, investe na carreira de cantor: “Novo desafio”

Atleta mostrou para seus seguidores que seu primeiro trap vem sendo produzido à todo vapor

Por essa minhas manas fofoqueiras nao esperava e se esperavam, gostaria de saber por que não dividiram essa fofoca comigo… Paulo André está investindo na carreira de cantor e vai trilhar os caminhos do trap. A notícia foi dada para os seus seguidores no Instagram e a produção segue a todo vapor, se ansiedade matasse do lado de cá…

“Novo desafio! Obrigado a todos pelas mensagens de incentivo, é mais um sonho tomando forma”, escreveu ele na legenda da publicação.

O atleta investiu no trap para seu primeiro single e já podemos esperar muito sucesso na carreira, afinal, ele tem boas referências do mundo da música. Arrase!