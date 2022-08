Paulo André compra carro de luxo apelidado de ‘Fúria da Noite’

Atleta compartilhou a conquista em suas redes sociais

A semana começou animada para Paulo André, e seus milhões entraram em jogo na nova aquisição do atleta, um carro de luxo como presente de aniversário de 24 anos. O atleta compartilhou o clique do momento da aquisição e agradeceu.

“O nome dele é Fúria da Noite”, escreveu Paulo em seus stories. O atleta ainda apareceu abraçando o novo carro, e agradeceu: “Obrigado meu Deus”.

Um dos seguidores do cantor ainda fez referência ao carro com o personagem ‘Banguela’, animação do filme ‘Como Treinar o Seu Dragão’. Paulo contou que esse será o apelido do carro. Amo!