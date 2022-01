Paulo André saiu das corridas nas pistas para a corrida do R$ 1,5 milhão do BBB22

Paulo André saiu das corridas para o BBB 22. O atleta já paquerou a campeã do BBB21, Juliette…

Tendo como inspiração atletas como Neymar, Usain Bolt e Lewis Hamilton, temos ele, o veloz aleta Paulo André.

Foto: Reprodução/Instagram

Por trás de tanta imponência e concentração no esporte, está um jovem, de apenas 23 anos, que foi pai recentemente e muito tímido. Mas a timidez ficou de lado quando flertou com a campeã do BBB21, Juliette pelo Twitter durante as Olimpíadas viu?

O gato paulista tem um projeto social de iniciação esportiva em Vila Velha (ES), onde mora atualmente, junto com o pai para desenvolver o atletismo na região — que coração lindo tanto quanto o dono… Aliás, no seu Instagram (@iampauloandre), ele tem várias fotos nas praias, que ele ama.

O solteiro — e na pista para negócio — já avisa: “Eu mereço ganhar o BBB porque eu nasci pra vencer”… Hm, o garoto está animado para o jogo hein?