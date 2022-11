Paulinho Vieira mostra que Gal Costa foi reprovada na Ordem dos Músicos do Brasil

Paulinho ainda conta mais detalhes sobre o fato em seu livro ‘Anjo do Bem Gênio do Mal’

Paulinho Lima mostra a primeira carteira da ordem dos músicos de Gal Costa, ressaltando que ela foi reprovada e que a autorização era “temporária irrevalidável”. Lima usou suas redes sociais para fazer a publicação do vídeo e ainda diz que conta mais detalhes sobre o fato no seu livro ‘Anjo do Bem Gênio do Mal’.

“Mais um dos grandes absurdos a que Gal foi submetida. O Brasil e seus absurdos. Continua, Gal, desafinando o coro dos contentes, como dizia Torquato Neto”, diz ele no vídeo.

Vale ressaltar que Gal foi uma das vozes femininas mais importantes no Brasil, representando o movimento da MPB nos “anos loucos”. Diversos artistas foram reprovados pela ordem, como Novos Baianos, Jorge Mautner, Luiz Melodia e Dalva de Oliveira.