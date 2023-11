Paul McCartney em Brasília no Clube do Choro, foi inacreditável!

Meu amigo, Alexandre Matias, deu detalhes sobre as músicas que o meu muso cantou no show que aconteceu na noite de ontem (28)

Que loucura! Minhas amigas de Brasília começaram a me ligar feito loucas na noite de ontem (28) e me colocaram inquieta para achar um voo para ir para Brasília acompanhar o meu muso Paul McCartney no Clube do Choro. Infelizmente não consegui estar presente, mas recebi informações quentíssimas de tudo que aconteceu dentro do show que movimentou o Distrito Federal.

Paul como sempre foi muito simpático no seu show e engatou hits de sucesso que atacaram sua carreira, como ‘A Hard Day´s Night’ e ‘Letting Go’, de acordo com o meu amigo jornalista Alexandre Matias.

O uso de celulares foi proibido e a equipe que organizou o evento estava lacrando os celulares das pessoas na entrada do evento, tendo uma fiscalização rigorosa para que a regra não fosse descumprida e as pessoas curtissem ao máximo o ídolo.