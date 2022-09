Patrícia Poeta não deita para haters! Apresentadora rebate críticas ao vivo

“Campeã de audiência”, contou Poeta no programa ao vivo desta terça (13)

Desde a mudança de apresentadoras do ‘Encontro’, Patrícia vem sofrendo com diversos comentários e críticas sobre sua postura dentro do programa. Acontece que a musa decidiu se pronunciar pela primeira vez depois de meses só recebendo os comentários ruins. Finalmente!

“Olá! Muito bom dia! Está começando mais uma semaninha de Encontro. É muito bom poder contar com a sua companhia aí do outro lado da telinha, na nossa Super Manhã da Globo, campeã de audiência”, disse ela.

A apresentadora ainda celebrou. “Aliás, deixa eu dar um bom dia mais do que especial para vocês, que acordaram bem cedinho nesta segunda-feira. Um ótimo dia para essa platéia querida… Dá uma olhada no sorriso de cada um, que hoje está sem máscaras. Que maravilha! Que coisa boa poder dar aquele sorrisão sem máscara”, disse.

Tapa com luva de pelica que fala, né?