“Patético!”, Paulo Coelho muda de opinião sobre Lula

Comentarista da CNN analisou declaração do escritor best-seller com sua opinião sobre o atual governo

Parece que temos reviravolta na política. O escritor Paulo Coelho que já vendeu “apenas” mais 330 milhões de livros, declarou apoio ao presidente Lula durante as eleições em 2022, mas será que hoje ele ainda pensa da mesma forma do presidente agora eleito? Marco Antonio Villa analisou a declaração do escritor Paulo Coelho criticando o atual governo. O comentarista falou que esperam que Lula tenha “varinha mágica” e que resolva todos os problemas do Brasil de um dia para o outro.

Escritor Paulo Coelho utiliza sua conta no Twitter para criticar Lula. (crédito: reprodução)

Segundo Villa, Paulo Coelho está muito ansioso. “Parece que ele está assistindo seu time jogar tem 15 minutos e já quer que o time vença”, compara. A declaração polêmica de Paulo foi a seguinte: “Décadas apoiando o Lula, noto que seu novo mandato está patético. Não devia ter feito campanha. Perdi leitores (faz parte), mas não estou vendo meu voto ter valido a pena”, escreveu em sua conta oficial no Twitter.