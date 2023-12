Pastor Silas Malafaia xinga Papa Francisco de hipócrita por abençoar os homossexuais

Em seu canal no Youtube ele dá sua versão após o Papa dizer que padres podem dar a benção se forem de sua intenção em uniões de fé do público LGBTQIAP+

Silas Malafaia causou em seu novo vídeo no canal do Youtube ao dizer que o Papa é hipócrita em liberar a bênção por padres aos casais homossexuais e a comunidade LGBTQIAP+ que desejam se casar. O pastor chega a citar diversos trechos na Bíblia que abominam a união dos casais e a bênção da igreja.

“Papa é hipócrita e envergonha os católicos, a pergunta é: onde nos cristianismo tem licença para pecar? O deus que é amor vai colocar a gente no inferno. Jesus tinha manifestação máxima do amor na Terra, você tem que aprender que o fundamento de fé do cristianismo é a palavra de Deus, aprenda, abençoar pessoa é uma coisa, prática pecaminosas é bem diferente”, disse.

Ele ainda completa: “Se um casal heterossecual pedir para abençoar um casamento, uma união, eu tenho que fazer uma pergunta. ‘Vocês são casados?’ Eu não posso porque é adultério. Jesus ratificou o princípio da criação”, finalizou.