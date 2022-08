Pastor proíbe fiéis que votam em Lula de tomarem Santa Ceia dentro da igreja

Mais um pastor da Assembléia de Deus’ manifesta política diante aos fiéis

Ano de política tem dessas coisas, eu disse para vocês que poderíamos esperar muita coisa bizarra vindo aí. O pastor de uma das igrejas ‘Assembléia de Deus’ espalhadas pelo Brasil proibiu os fiéis que votassem em Lula de tomar a Santa Ceia na igreja. O pastor ainda fala que visitou os países comunistas e questiona o patrimônio do candidato à presidência.

“Não aceito porque eu vi com os meus olhos, estive no país comunista eles pregam a igual para todos, mas é a igualdade da miséria, ninguém é dono de nada”, iniciou.

O pastor ainda pede para que os crentes que votarem em Lula não comunguem dentro da Igreja. “Eu ouço crente dizer assim: ‘Vou votar no Lula’. Você não merece tomar a ceia do senhor se você continuar com esse sistema, que prega que vai ajudar os pobres, mas no casamento dele não teve um pobre, um neggro. Declarou um patrimônio de 7 milhões, onde ele conseguiu esse dinheiro?”, questiona.

“Apoia aborto, matar a criança no ventre, spo quem tem direito de tirar a vida é Deus. É contra a Bíblia, falou em uma roda de Saravá que os demônios estavam incomodando. Pelo amor de Deus, não tome a ceia, o povo de Deus é santo”, finalizou.

Se Deus não negou a Santa Ceia para Judas, não será você quem vai negar a Ceia para os eleitores de Lula, seja menos, né pastor!