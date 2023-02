Pastor diz que “todo homossexual tem uma reserva no inferno” em live

União de Mocidades das Assembleias de Deus de Brasília (UMADEB) reuniu diversos pastores e David Eldridge teve live derrubada

Tive que fazer uma pausa na minha folia de carnaval para lidar com as besteiras que os pastores dizem em live absurdas no Instagram. A União de Mocidades das Assembleias de Deus de Brasília (UMADEB) juntou diversos pastores do mundo todo, mas mal sabiam que teriam a live derrubada por causa dos absurdos ditos. David Eldridge disse que os homossexuais têm uma reserva no inferno. Pode isso?

“Estou sentindo a presença do Espírito Santo, toda vez que você toma vantagem da pureza de uma moça você está fazendo um reserva no inferno você é adulto que está tomando posse e fazendo uma reserva no inferno. Toda vez que você liga sua televisão e assiste aquelas coisas sexuais imorais e você rir sobre isso e acha que é engraçado, dentro do seu coração o diabo está tomando conta de você”, disse.

A pregação dele ainda foi marcada por uma mensagem que relembrou a existência do céu e do inferno. “Assim como existe o céu, existe o inferno, e talvez você não acredite no inferno, mas o inferno acredita em você”, disparou.