Pastor declara que Zé Pelintra está no corpo de Lula e Maria Padilha no corpo de Janja

O vídeo circula nas redes sociais do momento em que uma mulher incorpora as entidades de matrizes africanas e fala no nome do presidente do Brasil

Recebi esse vídeo no meu WhatsApp no grupo das minhas fofoqueiras do Leblon, afinal, fofoca boa corre por lá. O vídeo mostra uma mulher em um culto na igreja evangélica que incorpora as entidades de Zé Pelintra e Maria Mulamba, figuras de matrizes africanas, o pastor pergunta quem está no corpo de Lula e ela afirma que Zé está comandando o Brasil rumo ao comunismo e à guerra. “Quem é você, chegue perto de mim, Maria Mulamba. Zé Pelintra já chegou? Você é o Zé Pelintra, você que está no presidente Lula, né? Você sabe uma ideia do presidente, o que ele quer fazer com o Brasil?”, perguntou o pastor à entidade. A entidade responde que é para destruir e que ele não está por conveniência lá. “Viu, foi votar no Lula, ele quer fazer o Brasil comunista? Guerra, maldição”, disse o pastor. O vídeo ainda conta que Maria Padilha está em Janja, esposa do presidente. “Diga para Janja e para o 9 dedos que estou tirando eles da presidência, vai acontecer. Eu estou tirando o presidente Lula, posso fazer isso demônio?”, finaliza.