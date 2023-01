Pastor Anderson Silva cobra boicote à banda Oficina G3 por causa de Lula

Líder da Igreja Vivo Por Ti, criticou o baixista Duca Tambasco após ele tocar em show de posse de Lula

Ai gente, sério mesmo? Está na hora de atualizar e separar essa coisa de política e vida pessoal, né? O pastor Anderson Silva cobrou boicote à banda Oficina G3 após um dos integrantes participar da posse do presidente Lula.

O baixista Duca Tambasco, integrante da banda, participou da posse com a banda do cantor Leonardo Gonçalves. O artista ainda usou uma camiseta vermelha com a frase: “América Latina unida”.

Anderson Silva usou suas redes sociais para pedir que os membros da Banda G3 sejam rejeitados nas igrejas por conta da participação do baixista na posse.