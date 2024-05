Passageiros do metrô de São Paulo relatam uma mancha vermelha no chão do vagão 

Genteeee, olha só o perrengue que os passageiros de um vagão da Linha 3 (Vermelha) do Metrô de São Paul, que vai da Estação Palmeiras-Barra Funda até Corinthians-Itaquera, passaram no início da noite desta quarta-feira (22). Uma marcha vermelha foi flagrada no chão do vagão por alguns passageiros.

Nas redes sociais, eles começaram a teorizar que a mancha poderia ser sangue, decorrente de uma briga ou um parto. “Alguém teve um bebê ou levou um tiro”, disse um passageiro.

Segundo a pessoa que fotografou a cena disse que no local, além de sangue, tinha fezes. “Não só sangue, tinha fezes no meio. O cheiro estava insuportável”, afirmou.

Em seguida, o perfil oficial do Metrô de São Paulo respondeu a responsável pela publicação informando que o trem foi esvaziado e isolado assim que a mancha foi constatada. “Não tem qualquer relação com sangue ou ocorrência de segurança pública”, pontuou a empresa.