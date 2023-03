Passada de mão de Guimê em mexicana deixa sogra ar-ra-sa-da

Em entrevista para Léo Dias, a mãe de Lexa, Darlin, contou que estava arrasada com as atitudes do genro na festa do líder no BBB

Não foram só os fãs de Lexa e Guimê que ficaram arrasados quando viram que ele estava soltinho e investindo em Dania Mendez no BBB. Em conversa com Léo Dias, a mãe sogra do cantor disse que estava arrasada com o seu comportamento dentro da casa mais vigiada do Brasil. “Ela não está bem. Vim o mais rápido que pude. Estou indo ao encontro da minha filha agora, mas confesso que estou arrasada”, disse. Os internautas ainda apontaram que ele tentou tocar os seios da participante diversas vezes além de apalpar o bumbum da influenciadora. Darlin ainda disse que não falou com Lexa sobre o assunto. “Não vejo a hora de chegar perto dela e poder abraçar, cuidar e ser mãe, né? Bem triste isso”, finalizou.