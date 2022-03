Participantes eliminados do ‘BBB22’ participam hoje, (17), do programa! Repescagem? Eu te conto!

Só Tiago Abravanel e Maria não participarão da volta deles no programa

A volta dos que não foram? Sim, leitor(a)! Na noite desta quinta-feira, (17), os eliminados do ‘BBB22’ — Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni — voltarão ao jogo para uma dinâmica especial. Repescagem?

Segundo Little Boni, o Boninho, não será repescagem! Mas o que se sabe, até agora, é que os participantes estarão junto com Tadeu Schmidt para uma dinâmica importante para os rumos do jogo. Eu tenho um palpite: acho que tem a ver com o Quarto Preto, aquela dinâmica que tanto estamos esperando. Será que vem aí?

Depois, eles participarão do ‘Fora da Casa’, programa comandado por Ana Clara toda quinta-feira, no Gshow para comentarem o que está rolando em suas vidas pós-reality. Será que vai ser bom? Vou assistir e amanhã comento com vocês…