Participante do BBB ama chupar os pés de seus oponentes

Participante da versão argentina do Big Brother Brasil já foi pega por diversas vezes chupando os pés dos outros competidores.

Credoooo! Gente, eu sei que muita gente tem fetiche em pés mas ficar chupando os pés de outras pessoas aleatórias assim? Deus me free! A participante do reality show Gran Hermano, a versão argentina do Big Brother Brasil, Rosina Beltrán, tem chocado o público após revelar um vício um tanto quanto estranho, chupar o pé de seus oponentes.

A sister que é uruguaiana e que trabalha como personal trainer já protagonizou diversos momentos onde demonstra o seu fetiche em pés, inclusive durante um ao vivo do programa.

Dentre os participantes que já tiveram os seus pés ao menos beijados por Rosina estão Joel Ojeda e Isabel de Negri. O que vocês acham sobre isso?

Tem uma participante do Gran Hermano chamando a atenção do público por algo bem peculiar: Ela gosta de beijar e chupar os pés dos demais competidores pic.twitter.com/myyViqCFKl — Televisão Argentina (@tvargentina_) January 5, 2024