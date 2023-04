Participante de ‘Casamento às Cegas’ nega romance com Gustavo Cowboy

Vanessa Carvalho pediu pelo fim do hate que vem sofrendo nas redes sociais com o suposto affair entre ela e Gustavo, ex-BBB

Gustavo saiu do BBB 23 se envolvendo em polêmicas fortes com os fãs que lutavam para ver ele e Key Alves. Depois que o romance dos dois chegou ao fim, a web apontou Vanessa Carvalho, participante do ‘Casamento às Cegas’, como o novo affair do ex-BBB. A musa negou e pediu para que parassem de dar hate nela nas redes sociais.

“Além de Vanessa não ter vivido nenhum tipo de relação amorosa com Gustavo Benedeti, ela está cansada de receber hate por algo que nunca aconteceu e que não existe. Vanessa e Gustavo são amigos. A influencer não foi pivô do término de nenhum relacionamento. Vanessa está com a cabeça tranquila sobre a situação”, diz a nota.

Tudo começou com uma interação de Vanessa com Gustavo nas redes sociais, através de comentários e likes. Vale ressaltar que os dois passaram a se seguir recentemente nas redes.