“Parei a minha vida para ver o Guimê acontecer”, dispara Lexa

Após polêmica envolvendo assédio do cantor a Dania Mendez, a esposa do artista ressalta que não tem dormido direito

Lexa usou as redes sociais para se pronunciar depois que os internautas caíram em cima de Guimê passando a mão em Dania Mendez. A cantora disse que não tem dormido direito e que para a sua vida para ver a do marido acontecer.

“Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida para ver o Guimê acontecer”, disse ela.

Além disso, ela tirou a frase ‘Team Guimê’ do seu perfil no Twitter. Lexa irá se afastar por um tempo após tudo que está acontecendo.