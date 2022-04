Não é possível! Novo paredão formado e ao que tudo indica, Eliezer vai escapar de mais um!

Quando eu falo que ele está se tornando o novo Fiuk, ninguém acredita!

Nesta sexta-feira, (15), mais um paredão foi formado no ‘BBB22’ e composto por Douglas Silva, Arthur Aguiar, Jessilane e Eliezer! E adivinha o resultado? Se teremos um ELIminado — perdão pelo trocadilho —? Não! Jessi está saindo nas enquetes!

Foi assim: o líder Gustavo indicou Jessilane, alegando que ela foi para poucos paredões, mas que gosta muito dela e mantém uma relação legal com a bióloga. Depois, Tadeu Schmidt o surpreendeu e disse que ele tinha direito a duas indicações. Então, claro, reizinho faz assim, ele indicou Eliezer alegando que ele é o último Lollipop a ser extinto no programa.

No confessionário, deu empate entre Arthur e DG — aliás essa história de voto em Arthur, conto em outra fofoquinha para você — já que Arthur, Jessi e Eli votaram no Acerolinha e Scooby, PA e DG votaram no marido da Maira Cardi alegando que ele foi para um paredão há mais tempo, não contando o falso. E foi essa justificativa que Gustavo deu para desempatar e colocar o Pãozinho no forno para torrar. Arthur usou seu contragolpe contra DG e o levou para o paredão. E Acerola levou numa boa ao contrário do seu amiguinho…

➡️ Desempate #BBB22:

E pelas enquetes, Jessilane será a próxima eliminada do ‘BBB22’ amanhã, (17), e eu não estou entendendo o motivo! Brasil, por quê Brasil? Me responda! Vão deixar esse homem lá até ele ser o terceiro lugar no lugar de quem verdadeiramente merece que é um dos meninos da Macholândia? Não faça isso comigo né? Já dei meus preciosos três votos no harmonizado!