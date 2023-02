Paredão BBB: Ricardo, Fred e Cristian, quem sai?

Belinda de domingo (19), foi formada no reality da Globo com o voto dos participantes

Eita minha gente, o BBB 23 está dando o que falar e não é de hoje. Depois de rebater os boatos de agressão dentro do reality, Tadeu Schmidt partiu firme e forte para a formação do paredão dentro do reality. Na berlinda temos: Ricardo (Alface), Fred e Cristian.

O paredão pegou a todos de surpresa, porque minhas fofoqueiras do Leblon jamais pensavam que iriam ter essa opções de escolha. Acreditei que Fred Nicácio estaria nesse de novo.

Eles que lutem para conseguir a sua vaga no reality show, porque o bicho está pegando. obre o after, eu já contei detalhes para vocês ontem, né?