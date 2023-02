Paredão BBB 23: Tina, Gabriel e Cézar quem sai?

Terceiro paredão da casa mais vigiada do Brasil está formado entre os brothers

O que? Se vocês não ficaram surpresos com a formação do paredão de ontem (05) no BBB, acredito que fomos só nós, fofoqueiras do Leblon que ficamos. Aloca! Tina, Cézar Black e Gabriel Santana não escaparam da berlinda e um deles está com os dias contados.

Esse paredão infelizmente minha fofoqueiras nem conseguiram opinar, pois está muito distante de qualquer aposta que elas faziam para o paredão. Na web a opinião se divide bastante e vai ser um daqueles que ficamos com o coração na mão.

A minha aposta de quem vai conseguir se salvar dessa é Gabriel Santana, afinal ele tem ganhado a web com o seu jeitinho de ser. Mas tudo pode acontecer, né? Afinal, como eu tinha dito, Gustavo indicou Tina direto para o paredão.