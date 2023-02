Paredão BBB 23: Gustavo, Domitila e Fred Nicácio. Quem sai?

Berlinda foi formada e um dos brothers vai levar a pior no reality da Globo

O que? Meu Deus esse BBB está pegando as minhas fofoqueiras de surpresa, a nova berlinda foi formada e promete fazer os brothers arrancarem o cabelo com a pinça de preocupação. Gustavo, Domitila e Fred Nicácio estão na berlinda, prometendo um embate caloroso.

O que eu sei? Fred Nicácio é um dos favoritos do público e dificilmente vai sair da casa nesse ponto do jogo. Gustavo é outro também, que formou casal com Key e não vai se soltar tão cedo.

Vai sobrar para Domitila, coitada. Vai ficar mais perto dos seus familiares e mais longe da bufunfa. Aloca!