“Para você ser um Boninho vai demorar muito, aprende”, dispara Deolane para Carelli

Advogada meteu o pau na produção do reality e não deixou de comparar A Fazenda com o BBB

Jesus amado! Deolane meteu o pau na Fazenda depois de ter sido retirada do reality por sua família. A musa contou em live que sua família se incomodou com as curtidas do diretor, Carelli, em tweets que pediam a saída de Deolane do reality e ainda comparou A Fazenda com o BBB, dizendo que ele precisa aprender a ser Boninho.

“Você não esperava que eu ia dizer não, que eu ia dizer não para uma propaganda que não estava no contrato. Você não esperava que minha família ia se incomodar com você curtindo Twitter pedindo para que saísse da Fazenda, você é um falso”, disse ela.

A advogada ainda disse que o diretor tentou segurar Tiago Ramos no reality. “Quando você viu que tinha que expulsar o Shay você expulsou ele sem motivo. Vocês são todos manipuladores. Podem subir a hashtag, A Fazenda é a maior mentira da TV Brasileira”, disparou.

Deolane ainda finaliza dizendo que para Carelli ser um Boninho ainda vai demorar muito, e manda uma “aprende” para o diretor. Eita!