Para TU-DO: Erasmo Viana está no Privacy, plataforma de conteúdo adulto

Ex-marido de Gabriela Pugliesi conquista cada vez mais espaço na plataforma de conteúdo adulto

Eita minha gente, eu fiquei até mais quente com essa notícia e não pude deixar de falar com as minhas fofoqueiras do Leblon. Nosso ex-Fazenda, Erasmo Viana, colocou seu corpo para jogo e aproveitou a boa maré dos curiosos de plantão que se amontoam na sua plataforma de conteúdo adulto para ver mais detalhes do corpo de tirar o fôlego do modelo.

A venda de conteúdo adulto nas plataformas já é bem conhecida do público e no mundo dos famosos, que lucram horrores com a venda dos “packs” de fotos.

Erasmo cobra o valor de R$79,90 mensais para o acesso exclusivo às fotos e vídeos íntimos.

O muso escolheu a Privacy para colocar os seus vídeos e fotos, assim como Dynho Alves, ex de Mc Mirella, que também tem sua conta, mas no Only Fans. O que posso afirmar é que a venda dos packs dá um dinheirão.