Para Michelle Bolsonaro o Planalto foi “consagrado a demônios”

Primeira dama diz que vai continuar orando, mesmo com as pessoas a chamando de louca

Juscelino Kubitschek deve ter se revirado no caixão nesse momento, Oscar Niemeyer então, nem se fale! Ao saber que o Planalto foi consagrado a demônios, Juscelino fica pensando: ‘Criei Brasília para isso?’. É um festival de atrocidades que o projeto de pastora fala que acaba deixando cada vez mais evidente o (des)governo do país. Irresponsabilidade!

O vídeo de Michelle Bolsonaro viralizou nas redes neste final de semana, em que a primeira dama fala que o Planalto foi consagrado a demônios na Igreja Batista Lagoinha, na capital mineira, em um evento em comemoração ao Jubileu de Ouro do pastor Márcio Valadão.

“Vou continuar orando e intercedendo em todos os lugares, e sabe por que, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele [Bolsonaro], quando eu entro na sala dele e olho para ele: essa cadeira é do presidente maior, é do rei que governa essa nação”, disse ela no culto.

Michelle ainda pede orações por Brasília aos fiéis presentes na igreja. Oi? As orações tinham que ser destinadas a outras pessoas que dizem atrocidades diante a uma plateia de fiéis. Planalto é sinônimo de democracia e esse é um direito de todo brasileiro.

Muito me estranha, a igreja Batista da Lagoinha, uma igreja séria de Belo Horizonte, compactuar com essas loucuras e dessa falta de respeito com a política brasileira, logo ele pastor Márcio Valadão, uma igreja que é o divisor de águas de BH, se misturar com pessoas menos esclarecidas.