Para Felipeh Campos, Lucas Souza, ex de Jojo, é um grande biscoiteiro

Apresentador do podcast ‘Link Cast’ soltou o verbo diante das polêmicas envolvendo o ex-marido de Jojo

Olha ele! Felipeh Campos meteu a língua em Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, no ‘LinkCast’. O apresentador disse que o militar é biscoiteiro e tenta ganhar fama com o espaço de suas notas nas redes sociais, dizendo ainda que usou de Jojo para ganhar espaço na coluna de Léo Dias.

“O ex da Jojo Todynho esteve aqui no Link e conversamos sobre tudo, principalmente quando ele esteve no olho do furação, falando sobre a relação dos dois e combinou com a separação. Uma das histórias ele deixou muito claro para nós. O mínimo que tem que ter é critério e verdade, o olhar da câmera é o olhar do nosso telespectador, de quem está acompanhando”, iniciou.

Felipeh ainda revela que ele ganhou espaço na coluna de Léo Dias falando que Jojo fazia parte de facção criminosa. “Uma das indignações que eu tive, é que na verdade ele deixou claro que ele não estava fazendo para aparecer. Tudo isso cai abaixo, porque a gente percebe que é mentira isso não passa de um biscoiteiro. O que o Lucas Souza está fazendo é uma falta de caráter, toda hora ele tenta encarar uma notinha, como ele fez agora com Leo Dias falando que Jojo era de facção criminosa”, revelou.