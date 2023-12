Para entrar no BBB você precisa responder se está devendo pro SERASA / SPC

Meus amores, o Boninho marcou presença na CCXP 23, neste domingo (3) e aproveitou para anunciar as novidades do BBB 24. Segundo o diretor, na próxima edição, a casa terá mais um quarto, cuja finalidade não foi revelada. Haverá ainda um canal no Globoplay que seguirá o líder onde ele estiver.

“Vai ter uma câmera que vai seguir o líder o tempo todo. Um canal [, no Globoplay, assim como os que já existem com câmeras em cada cômodo da casa] só pra seguir o líder. Uma inteligência artificial vai seguir”, explicou.

E teremos uma nova vinheta de abertura, que contará com parceria entre Paulo Ricardo e Alok.

O diretor do reality global garantiu que esse ano, a pedido do público, a programa terá uma vibe mais popular e ainda disse que a principal pergunta feita para os candidatos foi “tá devendo ao Serasa ou SPC?”. Não sei vocês, mas tô contando os dias para conferir essas mudanças em janeiro.