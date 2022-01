Guerra do Pão: marido da Ivete faz vídeo de indireta para Mayra Cardi

Preparados para a treta do pão? Desta vez o nutricionista e marido de Ivete resolveu ,mandar uma indireta pra Mayra Cardi.

Você pode estar aí no conforto do seu lar, pensando, será que eu como um pão no café? Mas cuidado, ela pode aparecer, Mayra Cardi, a coach reguladora de comida… brincadeiras à parte, que também riu bastante do surto tragicômico de Cardy e ainda fez piadinha com pegada de indireta foi Daniel Cady, nutricionista e marido de Ivete Sangalo.









Daniel fez um vídeo satirizando as falas da esposa de Arthur Aguiar. No vídeo, o nutricionista segura um pão e começa a comer, enquanto o áudio faz parte dos stories indignados de Mayra quando se deparou com Aguiar comendo pão dentro da casa do BBB.

No vídeo, Cady faz cara de assutado e até cospe o pão que está comendo, quando ouve Mayra Cardi falar que “Você acabou de destruir todo trabalho que fiz no seu corpinho!”



Mas além de engraçado, o vídeo também passa uma mensagem sobre terrorismo nutricional e fala que esta prática está cada vez mais presente na internet, em casa e nas clínicas e consultórios e ainda relata que para muitas pessoas, o ato de comer se tornou estressante, causando uma relação de amor e ódio com a comida. O vídeo ainda alerta para os perigos desta prática e indica que pessoas devem fazer as pazes com a comida e levar uma vida saudável!

Ui! Sentiu aí Mayra Cardy? Porque aqui a gente é team Daniel bebê!