Após descobrir as trapaças do pai, filho de Tenório morre no Pantanal

Os próximos capítulos de Pantanal prometem uma grande tagédia. Segundo a coluna de Patricia Kogut, Tenório (Murilo Benício) irá contratar um matador de aluguel para acabar com a vida de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), Alcides (Juliano Cazarré) e toda a família de José Leôncio (Marcos Palmiera). O pistoleiro irá atirar em José Lucas (Irandhir Santos) e o filho de José Leôncio ficará desaparecido.

Neste período a segunda família de Tenório já estará no Pantanal e seu filho caçula, Roberto (Cauê Campos), irá começar a descobrir os negócios sujos do pai, inclusive que ele está envolvido no desaparecimento de José Lucas, ao ver o pistoleiro armado na fazenda.

Filho de Tenório e Zuleica morre por causa do pai. (foto divulgação)

O filho de Zuleica (Aline Borges), então confronta o jagunço e com medo de ser descoberto, leva o jovem para um passeio na fazenda. Durante o percurso eles encontram com o Velho do Rio (Osmar Prado) em forma de sucuri. O capanga acaba caindo no rio e pede ajuda para Roberto salva-lo, quando o garoto estende a mão acaba também caindo no rio e morre afogado.