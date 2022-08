Pantanal: Marcelo descobrirá que é fruto de um estupro e que o pai morreu com o pênis na boca

Se tem uma personagem que nasceu para sofrer o nome dela é Zuleica. Segundo o Notícias da Tv, após ser pressionada pelo filho Marcelo (Lucas Leto), Zuleica (Aline Borges) contará quem é o pai do engenheiro. Ela irá relembrar o passado e ao lado de Guta (Júlia Dalavia), contará que o primogênito é fruto de um estupro. Marcelo ficará inconsolável com a notícia e deixará a mãe com a amada.

A enfermeira relembrará que no início da carreira começou a trabalhar em um hospital e virou a obsessão de um cirurgião-chefe e em uma noite de plantão ela foi trancada e violentada. Logo após o estupro ela descobriu que Tenório (Murilo Benício) era casado com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e rompeu com o fazendeiro.

Tenório depois do término foi até o hospital e ficou lá o dia todo observando a amante e viu quando o médico pegou Zuleica pela cintura e passou a mão pelo corpo da enfermeira. Pouco tempo depois o cirurgião foi encontrado morto em um acidente de carro, ele ficou preso pelas ferragens e foi achado com o pênis na boca.

Guta irá questionar Zuleica se o pai tem alguma coisa haver com essa morte e a mãe de Marcelo irá desconversar, dizendo que nunca falou sobre esse assunto com o “marido”. Zuleica teme que Tenório descubra e faça algo com Marcelo.