Pantanal: Filha de Cláudio Mazo (Velho do Rio 1º versão) parabeniza equipe por cena com imagens do pai já falecido

Eu arrepiei até meu cabelo na nuca quando vi essa cena no sábado, a produção de Pantanal, entregando tudo mesmo. No último sábado, 13, os telespectadores de ‘Pantanal’, se arrepiaram ao ver a cena em que o Velho do Rio (Osmar Prado), se encontrou com o Velho do Rio da primeira versão da novela, de 1990.

A filha do ator comentou cena hilária de Pantanal. (Reprodução Instagram)

O detalhe é que o ator Claudio Mazo, faleceu em 2015, vitima de pneumonia, segundo o Notícias da Tv. A cena mostrada foi dos arquivos da Tv Globo, exibida em ‘Desejo Proibido’.

A cena foi aclamada por muito e também pela filha de Mazo, Alexandra Mazo: Meu coração quase explodiu de emoção ontem!!!! Gratidão à toda equipe de @Pantanal, parabé[email protected]_prado_ator @marcospalmeiraoficial ,@dirapaes ,@andreackelly @rogeriopapinha.” Escreveu ela, arabenizando toda a equipe em suas redes sociais.