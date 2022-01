“Pantanal” tem estreia adiada para 29 de março e “Um Lugar ao Sol” é espichada em duas semanas

A novela Pantanal terá sua estreia adiada para 29 de março devido a nova onda de covid 19 que assola o país.

Devido ao surto de Covid-19, Dona Globo tenta se adequar a novas datas para suas tramas.

Mudança nas datas das produções globais para este ano! Devido ao surto de Covid-19, a dona Globo executa mudança em suas datas de encerramento de Um Lugar ao Sol e também na estreia da tão esperada novela “Pantanal”.

O que mais temos visto nos últimos dias são comunicados de eventos, shows e festivais sendo cancelados e com as emissoras não tem sido diferente. Todas elas estão sofrendo com atrasos em gravações, produções e isso afeta diretamente nas datas de estreia e finalização de um trabalho.

Com todo este movimento feito por parte da Globo, Um Lugar ao Sol será esticada em duas semanas e ganhará mais doze capítulos e Pantanal terá sua estreia adiada para o dia 29 de março. Para aumentar a nova de Lícia Manzo, a emissora contará com cenas adicionais. Não haverá gravação de novos capítulos, pois parte do elenco já está em outros projetos e todos foram dispensados, inclusive equipe de produção e direção.

O fato é que queremos que toda esta fase passe e tudo volte ao normal!