Pais de Bruna Biancardi desabafam após assalto: “Noite de terror”

Os pais da influenciadora chegaram a ser amarrados no assalto e falam pela primeira vez após a invasão na casa

Os pais de Bruna Biancardi ficaram prontos para falar sobre tudo que aconteceu na casa dela na noite da invasão. O assalto aconteceu no dia 7 de novembro e eles soltaram o verbo para o ‘Fantástico’ contando detalhes sobre a “noite de terror” que os dois viveram em Cotia, na Grande São Paulo.

No dia 7 de novembro vivemos uma noite de terror. Fomos assaltados e surpreendidos por três bandidos a mão armada em nossa própria casa durante a madrugada. Graças a Deus, eles só estavam interessados em levar item de valor em nada pior aconteceu conosco”, afirmaram.

Os pais de Bruna, que é mãe de Mavie, de 1 mês, fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr, também mostraram indignação com a situação. “O nosso sentimento é de gratidão a Deus por estarmos vivos e saudáveis, nossas filhas e neta não estarem presentes no momento, e de completa indignação por termos sido assaltados por um vizinho dentro de um condomínio em que moramos há mais de 20 anos”, acrescentaram.

“A nossa casa era nosso lugar de paz, onde sempre nos sentíamos seguros. Esses bandidos tiraram isso de nós, tiraram a tranquilidade que tínhamos em estar em casa. Nosso maior desejo é que a polícia encontre os outros dois assaltantes, e que os três tenham a devida punição perante a lei, para que nenhuma outra família passe pelo que passamos”, finalizaram.