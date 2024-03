Pai de MC Gui sofre assalto à mão armada e carro de R$ 150 mil é levado pelos criminosos

Minha gente, o pai do MC Gui, Rogério Alves, sofreu um assaltado à mão armada na noite desta sexta-feira (1) e teve seu carro de R$150 mil levado pelos criminosos em São Paulo. Nas redes sociais, o empresário garantiu aos seguidores que não aconteceu nada com ele e divulgou um vídeo do momento do assalto, registrado por uma câmera de segurança.

“Galera, acabei de ser assaltado. Estou bem”, declarou nos stories do Instagram. “Só levaram o carro. Obrigado pelo livramento”, acrescentou. Nas imagens, é possível ver que assim que o empresário estaciona seu carro, um Fiat Pulse Abarth 2024 avaliado em R$ 150 mil, uma moto com duas pessoas para próximo a ele.

Armado, um dos criminosos desce da moto e aborda Rogério quando ele desce do carro. Então, o pai de MC Gui leva as mãos até a cabeça, o bandido o faz deitar no chão e o imobiliza. Na sequência, o motoqueiro entra no carro e vai embora. Horas depois, o empresário conseguiu recuperar o carro, graças ao sistema de rastreamento que possuia.

O MC Gui está no exterior e ficou sabendo do assalto pelas redes sociais. “Se é louco, acabei de chegar em Dubai e ver meu pai sendo assaltado”, escreveu o funkeiro com emojis de choro. Ele também gravou um vídeo para acalmar seus seguidores. “Família, estou no corredor do hotel passando só para tranquilizar meus fãs. Meu pai está bem, fechou? Importante é a vida do meu coroa”, declarou.