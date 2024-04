Pai de Anderson Leonardo se despede do filho com homenagem emocionante

Escorreu uma lágrima aqui! Minhas fofoqueiras ficaram emocionadas com a homenagem que Bira Haway fez para o seu filho após sua partida. O pai de Anderson Leonardo, usou suas redes sociais para se despedir do filho e fazer uma homenagem linda para ele.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bira publicou uma foto sozinho com o semblante triste, acompanhada de uma mensagem emocionante sobre a morte de Anderson. “De Pai para Filho!! ‘Filho sua alma foi recolhida com nobreza, me sinto triste por não mais te abraçar; mais meu conforto e meu orgulho é ter sido seu pai e ter te tornado um ícone, um profissional completo, um pai maravilhoso para os seus, um filho sensacional, um amigo extraordinário e principalmente pelo ser humano iluminado e inesquecível”.

Ao finalizar, o pai se declarou para o filho e garantiu que ele sempre será lembrado na música. “Seu legado que está sendo deixado e esse é o nosso maior presente, e sei que seu legado, sua música, sua alegria, vai abraçar muitas gerações. Te amo meu filho, meu amigo, meu companheiro. Divirta-se aí em cima, meu amor por ti é eterno!'”.