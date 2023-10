Pai de Alok retorna ao Brasil e reencontra o DJ depois dos ataques em Israel

Juarez Petrillo está em solo brasileiro após presenciar os bombardeios do grupo palestino Hamas a Israel. Alok postou o reencontro nas redes.

Olha que notícia mais maravilhosa, minha gente! Finalmente, o DJ Alok reencontrou o pai, Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup, nesta quarta-feira (11). Juarez estava no festival “Tribe of Nova apresenta Supernova Universo Paralello Edition” que foi atacado pelo grupo terrorista Hamas no último sábado (7) em Israel, e precisou se abrigar em um bunker.

Em suas redes sociais, Alok compartilhou o momento do reencontro. Com uma foto dos dois se abraçando, o músico escreveu a seguinte legenda: “Que alívio poder te abraçar, pai!”.