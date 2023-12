Padrasto de Ludmilla é acusado de agredir funcionário de casa de show, no Rio de Janeiro

Segundo colunista, o ex-segurança partiu para cima do funcionário após o mesmo chamar sua atenção por ele estar urinando em uma das lixeiras do estabelecimento.

Meus amores, neste domingo (10), o ex-segurança e atual padrasto da cantora Ludmilla, Renatão, se envolveu em uma confusão, logo depois de ter saído do evento promovido pela banda Caju pra Baixo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com o colunista Thiago Sodré, o marido de Silvana Gonçalves foi acusado de agredir, com socos no rosto, um funcionário da casa de show, após ter sua atenção chamada por estar urinando dentro de uma lixeira dos banheiros do local.

Após a Polícia Militar ter sido acionada para o local da confusão, o funcionário foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o padrasto da cantora,