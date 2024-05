Pabllo Vittar se diverte com Madonna em ensaio de show em Copacabana

Madonna fez a tão aguardada passagem de som ontem (02) para os seus fãs que aguardavam ver a cantora de pertinho mesmo que por um breve momento. Pabllo Vittar também ensaiou a sua entrada no palco em Copacabana e se divertiu ao lado da rainha do pop.

De máscara, a diva contou com a presença de Pabllo para ensaiarem sua participação especial. As duas também foram acompanhadas por ritmistas de samba.

Durante o ensaio solo, Madonna cantou as músicas Burning Up, de seu álbum de estreia, e Nothing Really Matters, do álbum Ray of Light. No entanto, ela não chegou a tirar sua máscara, que cobriu seu rosto por toda a noite.