Dedo no uc e gritaria: Pabllo Vittar e Pedro Sampaio pegam fogo em Ucchella

Pedro e Vittar estiveram no line-up da festa de Rafa Uccman ontem (14)

Pega foooogo cabaré. Rafa Uccman transformou São Paulo em um verdadeiro cabaré ontem, juntando todos os famosos para brincadeiras bobas e gostosas. Pedro Sampaio e Pabllo Vittar pegaram fogo no palco levando o público à loucura. Se liga, hein, quando eu digo que eles pegaram fogo, eles realmente pegaram…

Gente!? Pabllo Vittar e Pedro Sampaio no #Ucchella. 🥵 pic.twitter.com/h63qk89rnf — Pabllo Vittar World (@PablloWorld) June 15, 2022

Pabllo não arregou para o dono do hit ‘Dançarina’ e ficou de joelhos na frente do cantor, chegando a colocar a boca no “‘Pedrinho”. Acorda Pedrinho que fala, né? Aloca!

Vocês que me desculpem, mas eu faria, não precisa nem ser no off (risos).