Pabllo Vittar relembra feat com Anitta: “Foi um divisor de águas no pop”

Cantora contou em entrevista ao ‘Pod Delas’ que 2017 foi um ano decisivo para o pop brasileiro

Ela vai jogar bem na nossa cara! Quem não se lembra do hit de sucesso entre Pabllo Vittar e Anitta, principalmente da treta que envolveu ele em uma dívida milionária, não vai saber o que é viver um 2017 intenso. Em entrevista ao ‘Pod Delas’ a cantora contou que se tiver projeto de um ‘Sua Cara’ parte dois, ela quer participar. Será que vem aí?

“2017 foi um divisor de água no pop. Ali foi o meu primeiro álbum autoral, foi um boom, com a Anitta me notando. 2017 teve ‘Sua Cara’, mais de 500 milhões de views, até hoje ninguém fez e ouso dizer que vai fazer algo parecido. Eu e a Anitta se lascou na areia no sol quente, mas eu prospecto para que eu esteja nesse feat”, disse Pabllo.

Seria meu maior sonho, ter um belo de um feat com as duas poderosas novamente, Pabllo ainda manda recado para quem não a quiser nesse feat do pop nacional: “O choro é livre”.

E não para por aí, porque a musa ainda conta que seu novo álbum vai ser dividido em duas partes e contará com feat de Luísa Sonza. “Vou chamar Luísa para o meu próximo álbum. A primeira parte do meu próximo álbum vem esse ano ainda, vai sair em duas partes e vai ter feats muito legais”, contou Pabllo.